22 сентября, 12:50

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали дети

Гладков: Четверо жителей пострадали из-за атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате новых атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

В посёлке Северный Белгородского района беспилотник поразил легковой автомобиль, пострадали 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Девочка получила осколочное ранение ноги, у мальчика диагностирована баротравма. Оба ребёнка доставляются в областную детскую клиническую больницу. На месте повреждены автомобиль и жилой дом.

Ещё один пострадавший в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Мужчина получил множественные осколочные ранения, баротравму и минно-взрывную травму. После оказания помощи в Шебекинской ЦРБ его планируют перевести в областную больницу.

Утром 22 сентября над Белгородской областью сбито уже 28 украинских дронов
До этого Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в Белгородской области как «крайне сложную». Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате детонации вражеского беспилотника рядом с зданием городской администрации были ранены два человека.

Мария Любицкая
