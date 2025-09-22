В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали дети

В результате новых атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

В посёлке Северный Белгородского района беспилотник поразил легковой автомобиль, пострадали 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Девочка получила осколочное ранение ноги, у мальчика диагностирована баротравма. Оба ребёнка доставляются в областную детскую клиническую больницу. На месте повреждены автомобиль и жилой дом.