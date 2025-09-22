Интервидение
22 сентября, 09:28

Утром 22 сентября над Белгородской областью сбито уже 28 украинских дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За сегодняшнее утро, 22 сентября, силы ПВО сбили над Белгородской областью уже 28 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Мэр Белгорода показал фото последствий взрыва дрона ВСУ у здания администрации
Напомним, сегодня утром, 22 сентября, атаке ВСУ подвергся Белгород. Так, украинский беспилотник сдетонировал рядом со зданием городской администрации. В результате инцидента пострадали два человека: женщина получила глубокое осколочное ранение голени, а мужчина – поверхностную рану лица. Также БПЛА сбили над зданием правительства Белгородской области прямо во время заседания.

