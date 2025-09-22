Гладков: Дрон ВСУ взорвался возле администрации Белгорода, два человека ранены

Украинский беспилотник взорвался возле здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате пострадали два человека.

Женщина получила проникающее осколочное ранение голени, а мужчина поверхностную рану лица. Скорая помощь доставляет их в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков.

Глава региона добавил, что информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают все оперативные службы.