22 сентября, 05:13

Гладков: Дрон ВСУ взорвался возле администрации Белгорода, два человека ранены

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Украинский беспилотник взорвался возле здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате пострадали два человека.

Женщина получила проникающее осколочное ранение голени, а мужчина поверхностную рану лица. Скорая помощь доставляет их в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков.

Глава региона добавил, что информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают все оперативные службы.

Один человек погиб, пятеро ранены после новой атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над регионами России. 19 из них было сбито над Белгородской областью.

