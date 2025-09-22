Гладков: Дрон ВСУ взорвался возле администрации Белгорода, два человека ранены
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Украинский беспилотник взорвался возле здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате пострадали два человека.
Женщина получила проникающее осколочное ранение голени, а мужчина поверхностную рану лица. Скорая помощь доставляет их в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил Гладков.
Глава региона добавил, что информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают все оперативные службы.
Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над регионами России. 19 из них было сбито над Белгородской областью.