За ночь расчёты ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 25 — сбили над территориями Ростовской области и Краснодарского края. 19 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, десять — над территорией Республики Крым. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, 5 — над акваторией Азовского моря.
По три дрона перехватили над Ярославской и Волгоградской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями. Два беспилотника ликвидировали над акваторией Чёрного моря.
Напомним, расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В хуторе Красная Звезда (Миллеровский район) произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.