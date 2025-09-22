За ночь расчёты ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 25 — сбили над территориями Ростовской области и Краснодарского края. 19 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, десять — над территорией Республики Крым. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, 5 — над акваторией Азовского моря.

По три дрона перехватили над Ярославской и Волгоградской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями. Два беспилотника ликвидировали над акваторией Чёрного моря.