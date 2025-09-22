Число погибших в результате атаки БПЛА ВСУ на Крым возросло до трёх

В районе посёлка Форос на территории Крыма число жертв атаки украинских дронов достигло трёх, ещё шестнадцать человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«По уточнённым данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.