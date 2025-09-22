Интервидение
21 сентября, 22:00

Число погибших в результате атаки БПЛА ВСУ на Крым возросло до трёх

В районе посёлка Форос на территории Крыма число жертв атаки украинских дронов достигло трёх, ещё шестнадцать человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«По уточнённым данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Ялтинский медцентр опубликовал телефоны для информации о пострадавших в Форосе
Ялтинский медцентр опубликовал телефоны для информации о пострадавших в Форосе

Ранее в Минобороны РФ сообщили о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Крыму. После удара также возник пожар в школе, возгорание удалось ликвидировать. В учреждении полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека, ранен охранник. Школьников перевели на дистанционное обучение.

