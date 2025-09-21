Ялтинский медцентр опубликовал телефоны для информации о пострадавших в Форосе

Опубликованы телефоны для получения информации о пострадавших в результате удара беспилотников по посёлку Форос на юге Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что около 15 человек пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Форос. Удару подверглись санаторий и здание школы. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки.