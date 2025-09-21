Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 20:31

Минобороны: Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по Крыму

МО РФ: В результате террористической атаки ВСУ на Крым погибли два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму 21 сентября. Удар был нанесён в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооружёнными силами Украины нанесён террористический удар с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 15 человек также получили ранения различной степени тяжести.

Дроны ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие
Дроны ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие

Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории санатория «Форос» предоставляется медицинская помощь. В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым отметили, что медицинская помощь оказывалась силами скорой помощи и Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Ситуация находится под контролем правительства. Прокуратура Республики Крым сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar