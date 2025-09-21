Минобороны: Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по Крыму

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму 21 сентября. Удар был нанесён в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.