Минобороны: Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по Крыму
МО РФ: В результате террористической атаки ВСУ на Крым погибли два человека
Обложка © Life.ru
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму 21 сентября. Удар был нанесён в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.
«Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооружёнными силами Украины нанесён террористический удар с применением БПЛА, снаряжённых фугасными боезарядами», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, 15 человек также получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории санатория «Форос» предоставляется медицинская помощь. В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым отметили, что медицинская помощь оказывалась силами скорой помощи и Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Ситуация находится под контролем правительства. Прокуратура Республики Крым сообщила о запуске горячей линии для обращений граждан после атаки беспилотников.