21 сентября, 19:59

Минздрав Крыма: Пострадавшим от атаки ВСУ в санатории Форос оказывают медпомощь

Обложка © Life.ru

Пострадавшим в результате удара БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории санатория «Форос» оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория «Форос» оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», — уточняют в ведомстве.

Ситуация находится под контролем правительства региона. Медики оказывают помощь в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Крым подвергся атаке беспилотников — в санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, пострадали около 15 человек, информация о погибших уточняется.

