Губернатор Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника около Севастополя

Вечером 21 сентября силы противовоздушной обороны России перехватили три украинских беспилотника над акваторией вблизи Севастополя. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи», — написал градоначальник.

Согласно предварительным данным, никакие объекты инфраструктуры на территории города не пострадали. В настоящее время военные продолжают отражать воздушный удар. На всей территории города введён режим воздушной тревоги.