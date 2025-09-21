Интервидение
21 сентября, 19:30

Губернатор Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника около Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вечером 21 сентября силы противовоздушной обороны России перехватили три украинских беспилотника над акваторией вблизи Севастополя. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи», — написал градоначальник.

Согласно предварительным данным, никакие объекты инфраструктуры на территории города не пострадали. В настоящее время военные продолжают отражать воздушный удар. На всей территории города введён режим воздушной тревоги.

Ранее Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. На месте задействованы специализированные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая поддержка.

