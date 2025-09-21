Дроны ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие
Аксёнов: Около 15 человек пострадали от атаки ВСУ в Крыму, есть погибшие
Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
«На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», — написал он в Telegram-канале.
На месте задействованы специализированные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая поддержка. Аксёнов призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию исключительно из официальных источников.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.