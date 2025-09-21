Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 18:48

Дроны ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие

Аксёнов: Около 15 человек пострадали от атаки ВСУ в Крыму, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Также повреждена школа, а в районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

«На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», — написал он в Telegram-канале.

На месте задействованы специализированные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая поддержка. Аксёнов призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию исключительно из официальных источников.

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на Запорожскую область
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на Запорожскую область

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar