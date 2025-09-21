СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на Запорожскую область

Следственный комитет России инициировал уголовное производство в связи с атакой ВСУ против мирного населения Запорожской области. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооружённых формирований на населённые пункты Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <....> убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества», — заявила Петренко.