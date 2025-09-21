Здание суда в Запорожской области оказалось повреждено после обстрела ВСУ
Обстрел со стороны украинских войск привёл к повреждению здания канцелярии Васильевского межрайонного суда в городе Васильевка. В связи с этим коллектив суда переведён на удалённый режим работы, сообщили в пресс-службе Запорожского областного суда.
«Коллектив суда вынужден временно перейти на дистанционный формат работы. Ранее, 10 сентября, в результате удара беспилотника ВСУ была повреждена кровля здания суда», — сказал представитель суда в беседе с ТАСС.
Также сегодня стало известно о гибели местного жителя Васильевки в Запорожской области, когда ВСУ совершили обстрел частного сектора. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 12 человек, включая младенца. Ситуация остаётся напряжённой.