21 сентября, 14:14

Здание суда в Запорожской области оказалось повреждено после обстрела ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обстрел со стороны украинских войск привёл к повреждению здания канцелярии Васильевского межрайонного суда в городе Васильевка. В связи с этим коллектив суда переведён на удалённый режим работы, сообщили в пресс-службе Запорожского областного суда.

«Коллектив суда вынужден временно перейти на дистанционный формат работы. Ранее, 10 сентября, в результате удара беспилотника ВСУ была повреждена кровля здания суда», — сказал представитель суда в беседе с ТАСС.

Также сегодня стало известно о гибели местного жителя Васильевки в Запорожской области, когда ВСУ совершили обстрел частного сектора. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 12 человек, включая младенца. Ситуация остаётся напряжённой.

