Здание суда в Запорожской области оказалось повреждено после обстрела ВСУ

Обстрел со стороны украинских войск привёл к повреждению здания канцелярии Васильевского межрайонного суда в городе Васильевка. В связи с этим коллектив суда переведён на удалённый режим работы, сообщили в пресс-службе Запорожского областного суда.

«Коллектив суда вынужден временно перейти на дистанционный формат работы. Ранее, 10 сентября, в результате удара беспилотника ВСУ была повреждена кровля здания суда», — сказал представитель суда в беседе с ТАСС.