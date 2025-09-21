Один человек погиб при обстреле Васильевки в Запорожской области
Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Васильевки в Запорожской области погиб один мирный житель, ещё трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Последствия ударов ВСУ. Видео © Telegram / Балицкий Евгений
«Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, ещё трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии», — написал глава региона.
Балицкий также подчеркнул, что на месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Число погибших и пострадавших может увеличиться.
Ранее Балицкий уже заявлял о массированном обстреле Васильевки со стороны ВСУ, в результате которого противник нанёс удар по многоквартирному жилому дому. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 12 человек, включая младенца. Ситуация остаётся напряжённой.