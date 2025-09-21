Один человек погиб при обстреле Васильевки в Запорожской области

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Васильевки в Запорожской области погиб один мирный житель, ещё трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Последствия ударов ВСУ. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, ещё трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии», — написал глава региона.

Балицкий также подчеркнул, что на месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Число погибших и пострадавших может увеличиться.