ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области из ствольной артиллерии

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области из ствольной артиллерии. Ранения получили 12 мирных жителей, в том числе маленький ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«ВСУ обстреляли г. Васильевка ствольной артиллерией! На данный момент 12 раненых мирных жителей! Среди них маленький ребенок», — написала она.

Удары пришлись по жилому сектору города. Снаряды повредили многоквартирный дом, в результате чего пострадали мирные жители. Среди раненых оказался ребёнок 2024 года рождения. Сейчас он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.