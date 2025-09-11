Мессенджер MAX
11 сентября, 08:44

В Запорожской области мишенью дронов ВСУ стали школьные автобусы

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковали автобусы и территорию школы в Запорожской области

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Два школьных автобуса и прилегающую территорию образовательного учреждения в Васильевке Запорожской области стали мишенью для БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Повреждённый при обстреле школьный автобус. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

«На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет», — подчеркнул Балицкий.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

А ранее украинские военные совершили ночной обстрел специализированного образовательного учреждения в Матвеево-Курганском районе, где учатся 73 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Всех детей и сотрудников эвакуировали. Life.ru показал фото разрушений.

Мария Любицкая
