В Запорожской области мишенью дронов ВСУ стали школьные автобусы
Балицкий: БПЛА ВСУ атаковали автобусы и территорию школы в Запорожской области
Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Два школьных автобуса и прилегающую территорию образовательного учреждения в Васильевке Запорожской области стали мишенью для БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Повреждённый при обстреле школьный автобус. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
«На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет», — подчеркнул Балицкий.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, учащиеся переведены на дистанционное обучение.
А ранее украинские военные совершили ночной обстрел специализированного образовательного учреждения в Матвеево-Курганском районе, где учатся 73 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Всех детей и сотрудников эвакуировали. Life.ru показал фото разрушений.