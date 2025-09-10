Школу в Донецке назвали именем погибших под Часовым Яром Глосса и Коковина

Специализированной школе с углублённым изучением иностранных языков № 115 в Донецке присвоили имена ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Глосса, которые погибли в ходе боевых действий под Часовым Яром. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На церемонию прибыли министр просвещения России Сергей Кравцов, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, секретарь Генерального совета «Единой России», первый замглавы Совфеда Владимир Якушев. На фасаде здания школы установили памятную табличку о Коковине и Глоссе.

«Храним память о подвигах наших защитников. Откроем в школе музей, где можно будет подробнее узнать о судьбах героев и дружбе, которая опирается на убеждения, честь и верность», — написал Пушилин.

Майкл Глосс — сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. Он прибыл в Россию в 2023 году и участвовал в СВО, вместе с Коковиным сражался на подступах к Часову Яру.