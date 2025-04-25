Сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс погиб во время боевых действий в ДНР, где воевал за Россию в составе полка ВДВ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, в 2023 году Глосс-младший прибыл в Крым. В своих соцсетях он заявлял о намерении получить российское гражданство. Также отмечается, что он завёл страницу в социальной сети VK, где подписывался на сообщества, посвящённые Ленину и коммунизму, а также публиковал видео с участием президента России Владимира Путина. Глосс оказался на фронте в составе 137-го полка ВДВ, а 4 апреля 2024 года погиб во время штурма под Раздоловкой.

Из открытых источников известно, что его мать Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в сфере разведки, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, а последние шесть лет работала в ЦРУ, где в феврале 2024 года стала заместителем директора по цифровым инновациям. Отец — Ларри Глосс — тоже ветеран Военно-морских сил США, участвовал во вторжении в Ирак, а сейчас возглавляет структуру, создающую программное обеспечение для безопасности американского правительства и других стран НАТО.