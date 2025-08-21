Уиткофф передал российский орден Мужества замглавы ЦРУ, чей сын погиб в зоне СВО

Специальный посланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф вручил орден Мужества родным американского гражданина Майкла Глосса, который участвовал в СВО на стороне Вооружённых сил России и погиб в прошлом году. Сообщается, что награду получили мать погибшего, Джулиан Галлина, занимающая пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, и её супруг.

По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа, во время церемонии оба родителя плакали. Уиткофф, в свою очередь, подчеркнул, что этот жест символизирует не только память о детях, но и призыв к завершению войны.

Представитель ЦРУ, комментируя ситуацию, выразил соболезнования всей организации в связи с тяжёлой утратой. Он передал, что Джулиан и её муж бесконечно любили сына и глубоко переживают его гибель, попросив при этом уважать их частную жизнь в этот сложный период. Также представитель ведомства отметил, что гибель Майкла Глосса рассматривается как личное семейное горе, а не как вопрос, связанный с национальной безопасностью.