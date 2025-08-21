Уиткофф передал российский орден Мужества замглавы ЦРУ, чей сын погиб в зоне СВО
CNN: Уиткофф передал орден Мужества РФ замдиректору ЦРУ, чей сын погиб на СВО
Обложка © Х / MarinaMedvin
Специальный посланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф вручил орден Мужества родным американского гражданина Майкла Глосса, который участвовал в СВО на стороне Вооружённых сил России и погиб в прошлом году. Сообщается, что награду получили мать погибшего, Джулиан Галлина, занимающая пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, и её супруг.
По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа, во время церемонии оба родителя плакали. Уиткофф, в свою очередь, подчеркнул, что этот жест символизирует не только память о детях, но и призыв к завершению войны.
Представитель ЦРУ, комментируя ситуацию, выразил соболезнования всей организации в связи с тяжёлой утратой. Он передал, что Джулиан и её муж бесконечно любили сына и глубоко переживают его гибель, попросив при этом уважать их частную жизнь в этот сложный период. Также представитель ведомства отметил, что гибель Майкла Глосса рассматривается как личное семейное горе, а не как вопрос, связанный с национальной безопасностью.
Известно, что 21-летний Майкл Глосс воевал в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск России. Он погиб в апреле 2024 года во время штурмовых действий в Донецкой Народной Республике — в районе населённых пунктов Раздоловка и Весёлое.
Майкл Глосс, прибывший в Крым в 2023 году, воевал в составе российского десантного полка в ДНР. В своих соцсетях он заявлял о желании получить российское гражданство, подписывался на сообщества, связанные с коммунизмом и Владимиром Лениным, и публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным. Во время последнего визита Уиткоффа в РФ глава государства передал ему орден для матери Глосса.