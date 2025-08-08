Путин передал орден Ленина замглаве ЦРУ, чей сын погиб в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин передал через спецпредставителя США Стива Уиткоффа советскую медаль «Орден Ленина» для Джулиан Галлине — заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя за Российскую армию на Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомлённые источники.

В ЦРУ ранее заявляли, что его гибель «не является вопросом национальной безопасности», подчёркивая, что у молодого человека были проблемы с психическим здоровьем. По данным источника, нет доказательств его вербовки российскими спецслужбами, а в Кремле, якобы, не знали о его родстве с высокопоставленной сотрудницей разведки до репатриации тела.