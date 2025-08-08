Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 20:27

Путин передал орден Ленина замглаве ЦРУ, чей сын погиб в зоне спецоперации

Майкл Глосс. Обложка © «Страна.ua»

Майкл Глосс. Обложка © «Страна.ua»

Президент России Владимир Путин передал через спецпредставителя США Стива Уиткоффа советскую медаль «Орден Ленина» для Джулиан Галлине — заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя за Российскую армию на Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомлённые источники.

В ЦРУ ранее заявляли, что его гибель «не является вопросом национальной безопасности», подчёркивая, что у молодого человека были проблемы с психическим здоровьем. По данным источника, нет доказательств его вербовки российскими спецслужбами, а в Кремле, якобы, не знали о его родстве с высокопоставленной сотрудницей разведки до репатриации тела.

Путин посмертно наградил спасшего сотни россиян при теракте под Брянском машиниста
Путин посмертно наградил спасшего сотни россиян при теракте под Брянском машиниста

Майкл Глосс, прибывший в Крым в 2023 году, воевал в составе российского десантного полка в ДНР. В своих соцсетях он заявлял о желании получить российское гражданство, подписывался на сообщества, связанные с коммунизмом и Лениным, и публиковал видео с Путиным.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar