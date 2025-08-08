Путин передал орден Ленина замглаве ЦРУ, чей сын погиб в зоне спецоперации
Майкл Глосс. Обложка © «Страна.ua»
Президент России Владимир Путин передал через спецпредставителя США Стива Уиткоффа советскую медаль «Орден Ленина» для Джулиан Галлине — заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя за Российскую армию на Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомлённые источники.
В ЦРУ ранее заявляли, что его гибель «не является вопросом национальной безопасности», подчёркивая, что у молодого человека были проблемы с психическим здоровьем. По данным источника, нет доказательств его вербовки российскими спецслужбами, а в Кремле, якобы, не знали о его родстве с высокопоставленной сотрудницей разведки до репатриации тела.
Майкл Глосс, прибывший в Крым в 2023 году, воевал в составе российского десантного полка в ДНР. В своих соцсетях он заявлял о желании получить российское гражданство, подписывался на сообщества, связанные с коммунизмом и Лениным, и публиковал видео с Путиным.