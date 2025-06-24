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24 июня, 17:03

Путин посмертно наградил спасшего сотни россиян при теракте под Брянском машиниста

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

Павел Мишин. Обложка © VK / Павел Мишин

Павел Мишин. Обложка © VK / Павел Мишин

Машиниста Павла Мишина, который трагически погиб в результате теракта на железной дороге в Брянской области, наградили посмертно за самоотверженность орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича», — говорится в документе.

Инициатором посмертного награждения Мишина стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В своем обращении к губернатору Брянской области Александру Богомазу он назвал Мишина героем, который ценой своей жизни предотвратил страшную трагедию, спасая сотни пассажиров поезда. Гусев подчеркнул, что мгновенная реакция Мишина и экстренное торможение состава позволили избежать ещё больших жертв.
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Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников.

Юлия Сафиулина
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