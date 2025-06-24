«Это балки, это бетон»: Рухнувший мост в Брянской области весил 800 тонн
Губернатор Богомаз: Рухнувший на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн
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Вес обрушившегося моста в Брянской области, где произошел инцидент с поездом, составлял около 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца... в течение дня сделали колоссальную работу», — рассказал губернатор в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что, несмотря на разрушения железнодорожного полотна, железнодорожники оперативно восстановили его, и движение поездов было возобновлено.
Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников. А уже днём аэродромы ВС РФ в пяти регионах были атакованы дронами ВСУ.