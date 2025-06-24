«Это балки, это бетон»: Рухнувший мост в Брянской области весил 800 тонн

«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца... в течение дня сделали колоссальную работу», — рассказал губернатор в интервью РИА «Новости».