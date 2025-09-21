Интервидение
21 сентября, 09:37

Балицкий: 12 человек пострадали при обстреле ВСУ многоэтажки в Васильевке

Вооружённые силы Украины атаковали прифронтовой город Васильевка в Запорожской области. В результате нападения пострадали 12 человек. Об сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём официальном телеграм-канале.

«По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ», написал глава региона.

Среди пострадавших один ребёнок, его жизни ничего не угрожает. Также Балицкий уточнил, что трое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Балицкий уточнил, что находится на постоянной связи с оперативными службами, проводящими спасательные работы. Губернатор подчеркнул, что угроза повторных обстрелов сохраняется, и призвал жителей оставаться в укрытиях. Ситуация остаётся напряжённой, экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее в Шебекине Белгородской области при обстреле ВСУ погибла мирная жительница. Украинские войска нанесли удар по частному дому.

