Женщина погибла после удара ВСУ по многоэтажке в запорожской Васильевке

В прифронтовой Васильевке в Запорожской области мирная жительница погибла после удара ВСУ по многоквартирному дому. О трагедии сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Украинские военные обстреляли многоэтажку в Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

По его словам, украинские войска нанесли массированный обстрел по Васильевскому муниципальному округу. Под удар попал жилой дом, жертвой атаки стала женщина 1983 года рождения.

«Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем», – написал Балицкий в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется.