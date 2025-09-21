Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 08:12

Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В результате прилёта боеприпаса ВСУ по территории частного дома в Шебекине погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.

«В трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение. Повреждён автомобиль», — также уточнил глава региона.

Информация о других последствиях уточняется. Гладков выразил свои соболезнования близким погибшей.

Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу
Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу

Ранее в населённом пункте Лозовое Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ. Спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия медиков второй городской больницы Белгорода, куда его экстренно доставили после происшествия.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar