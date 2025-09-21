Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

В результате прилёта боеприпаса ВСУ по территории частного дома в Шебекине погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.

«В трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение. Повреждён автомобиль», — также уточнил глава региона.

Информация о других последствиях уточняется. Гладков выразил свои соболезнования близким погибшей.