20 сентября, 19:10

Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Раненный во вчерашней атаке украинских беспилотниколв на Курскую область мужчина попал в больницу. Мирный житель пострадал в селе Дубовица Хомутовского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Вчера вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», написал глава региона в Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывная травму, осколочное ранение плеча, головы, уха и акубаротравму. Его привезли в Курскую областную больницу. В администрации уточнили, что врачи оказали раненому всю необходимую помощь.

149 камикадзе закрыли небо: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 20 сентября
149 камикадзе закрыли небо: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 20 сентября

А сегодня российские силы ПВО за пять часов уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской и Курской областей. Также дроны атаковали и другие российские регионы.

