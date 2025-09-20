МО РФ сообщило о пяти дронах ВСУ, сбитых над Белгородской и Курской областями

Российские силы ПВО за пять часов сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны РФ.

«Двадцатого сентября текущего года в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три — над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — говорится в публикации.