20 сентября, 15:46

МО РФ сообщило о пяти дронах ВСУ, сбитых над Белгородской и Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские силы ПВО за пять часов сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны РФ.

«Двадцатого сентября текущего года в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три — над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — говорится в публикации.

Губернатор лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Саратове
Сегодня украинские беспилотники атаковали и другие российские регионы. Так, налёту подверглась Волгоградская область, а также восемь районов Ростовской. В Самарской области из-за угрозы БПЛА приостановили работу аэропорта, а в Саратове от удара дрона по жилому дому пострадал человек.

Юрий Лысенко
