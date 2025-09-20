Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Саратове
Во время атаки украинских беспилотников на жилой дом в Саратова ночью 20 сентября пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший», — написал глава региона в Telegram-канале.
Власти добавили, что на месте происшествия сейчас работают все экстренные службы.
Life.ru сообщал, что этой ночью украинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Местные жители проснулись после 01:15 от серии взрывов и гула моторов в небе. Люди видели вспышки и слышали работающие сирены воздушной тревоги.