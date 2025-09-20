Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Саратове

Во время атаки украинских беспилотников на жилой дом в Саратова ночью 20 сентября пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший», — написал глава региона в Telegram-канале.

Власти добавили, что на месте происшествия сейчас работают все экстренные службы.