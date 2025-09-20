Расчёты ПВО отработали по украинским дронам над Саратовом

Жители Саратова и Энгельса этой ночью проснулись от серии взрывов и гула моторов в небе. По данным телеграм-канала SHOT, с 01:15 до 01:30 мск было слышно не менее семи взрывов, виднелись вспышки и работали сирены воздушной тревоги.

Предварительно, в небе над городом российские ПВО сбивали украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА.