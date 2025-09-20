Расчёты ПВО отработали по украинским дронам над Саратовом
SНOT: Над Саратовом прогремела серия взрывов на фоне угрозы атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim
Жители Саратова и Энгельса этой ночью проснулись от серии взрывов и гула моторов в небе. По данным телеграм-канала SHOT, с 01:15 до 01:30 мск было слышно не менее семи взрывов, виднелись вспышки и работали сирены воздушной тревоги.
Предварительно, в небе над городом российские ПВО сбивали украинские беспилотники, летевшие на малой высоте. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов за один вечер. Пять беспилотников были сбиты над Крымом и ещё один – в небе над Ростовской областью. Все цели были ликвидированы, никто не пострадал.