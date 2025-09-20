Временные ограничения ввели в четвёртом за вечер аэропорту России
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Саратова
Обложка © Life.ru
Росавиация закрыла аэропорт уже в четвёртом регионе России ночью с 19 на 20 сентября. На этот раз временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Саратова.
«Аэропорт Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.
В Росавиации уточнили, что временные ограничительные меры принимают для обеспечения безопасности полётов.
Отметим, что после полуночи 20 сентября временно закрыли аэропорт Тамбова. А перед этим перестали принимать и выпускать самолёты аэропорты Волгограда и Калуги.