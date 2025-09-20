Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 22:01

Временные ограничения ввели в четвёртом за вечер аэропорту России

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Саратова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация закрыла аэропорт уже в четвёртом регионе России ночью с 19 на 20 сентября. На этот раз временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Саратова.

«Аэропорт Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

В Росавиации уточнили, что временные ограничительные меры принимают для обеспечения безопасности полётов.

ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью
ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью

Отметим, что после полуночи 20 сентября временно закрыли аэропорт Тамбова. А перед этим перестали принимать и выпускать самолёты аэропорты Волгограда и Калуги.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar