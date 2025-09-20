В третьем за вечер аэропорту России ввели временные ограничения
Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Тамбова
Обложка © Life.ru
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.
«Аэропорт Тамбова (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он.
По его словам, меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал, что для полётов закрыли аэропорты Волгограда и Калуги. Подобные меры вводят, чтобы обеспечить безопасность.