19 сентября, 20:55

ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа за вечер. Как сообщили в Минобороны РФ, пять дронов сбиты над территорией Республики Крым и один – над Ростовской областью.

По данным ведомства, атака произошла 19 сентября с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Все цели были полностью нейтрализованы, о пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в течение прошлой ночи российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона над Крымом. Все беспилотники были уничтожены до того, как могли причинить ущерб. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

