ПВО России сбили шесть украинских дронов над Крымом и Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа за вечер. Как сообщили в Минобороны РФ, пять дронов сбиты над территорией Республики Крым и один – над Ростовской областью.

По данным ведомства, атака произошла 19 сентября с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Все цели были полностью нейтрализованы, о пострадавших и разрушениях информации нет.