Хуснуллин: Пробные поезда в Крым уже ходят через Донбасс и Новороссию

Пробные рейсы пассажирских поездов в Крым уже осуществляются по маршруту через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС. Вице-премьер констатировал, что с точки зрения безопасности полноценный запуск движения ещё не произведён.

«Пока с точки зрения безопасности мы не запускаем. Хотя пробные рейсы уже ходят. И востребованность, кстати, очень большая есть», — сказал он.