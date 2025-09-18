Владимир Путин
18 сентября, 15:02

Хуснуллин: Пробные поезда в Крым уже ходят через Донбасс и Новороссию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Пробные рейсы пассажирских поездов в Крым уже осуществляются по маршруту через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС. Вице-премьер констатировал, что с точки зрения безопасности полноценный запуск движения ещё не произведён.

«Пока с точки зрения безопасности мы не запускаем. Хотя пробные рейсы уже ходят. И востребованность, кстати, очень большая есть», — сказал он.

Основным сухопутным маршрутом в Крым стала новая автомагистраль Р280 «Новороссия», проложенная вдоль побережья Азовского моря. Она соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Для оценки удобства и безопасности корреспондент Life.ru проехал по «Новой дороге».

