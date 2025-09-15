Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 сентября, 20:15

Путин сообщил о телефонном разговоре с главой Крыма Аксёновым

Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин сообщил о состоявшемся ранее телефонном разговоре с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Лидер РФ, обращаясь к руководителю региона, отметил, что надеется на продвижение по обсуждавшемуся вопросу. В ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции Путин также предложил Аксёнову в случае необходимости связаться для дополнительных консультаций.

Глава Крыма в ответ заверил, что работа по указанной теме активно продвигается вперёд. Конкретные детали и предмет их беседы не раскрывались.

