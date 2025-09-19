Владимир Путин
19 сентября, 04:23

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Крымом

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Все воздушные цели нейтрализованы над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

А в ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских дрона. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью.

