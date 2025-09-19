Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Крымом

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Все воздушные цели нейтрализованы над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.