Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Крымом
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Все воздушные цели нейтрализованы над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
А в ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских дрона. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью.