Гладков объяснил, что дроны ВСУ не сбивают у границы из-за высоты их полёта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военно-воздушные силы не сбивают украинские дроны сразу у государственной границы из-за высоты их полёта. Такое пояснение он дал во время прямой линии с населением, которая проходила в Telegram-канале.
Одна из жительниц спросила, почему беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не уничтожают непосредственно у границы.
«Вопрос в высоте, которая не позволяет их сбивать сразу у государственной границы», — ответил Гладков.
Он уточнил, что когда дроны снижаются, подразделения ПВО могут захватить их в цель и уничтожить.
Ранее в селе Зозули Борисовского района Белгородской области дрон атаковал служебный автомобиль «газель». В результате удара пострадали водитель и семь пассажиров микроавтобуса.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51