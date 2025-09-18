Владимир Путин
18 сентября, 20:51

Гладков объяснил, что дроны ВСУ не сбивают у границы из-за высоты их полёта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военно-воздушные силы не сбивают украинские дроны сразу у государственной границы из-за высоты их полёта. Такое пояснение он дал во время прямой линии с населением, которая проходила в Telegram-канале.

Одна из жительниц спросила, почему беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не уничтожают непосредственно у границы.

«Вопрос в высоте, которая не позволяет их сбивать сразу у государственной границы», — ответил Гладков.

Он уточнил, что когда дроны снижаются, подразделения ПВО могут захватить их в цель и уничтожить.

Женщина пострадала при атаке ВСУ на предприятие под Белгородом
Женщина пострадала при атаке ВСУ на предприятие под Белгородом

Ранее в селе Зозули Борисовского района Белгородской области дрон атаковал служебный автомобиль «газель». В результате удара пострадали водитель и семь пассажиров микроавтобуса.

