Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 14:20

Женщина пострадала при атаке ВСУ на предприятие под Белгородом

Гладков: Женщина получила травму в результате удара ВСУ по селу Никольское

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Жительница Белгородской области получила минно-взрывную травму и баротравму в результате удара ВСУ по административному зданию предприятия в селе Никольское. Женщина самостоятельно смогла обратиться за помощью, погибших нет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Лечение пострадавшая продолжит в стационаре», — говорится в сообщении.

В результате детонации на объекте были повреждены остекление и фасад. Несколько осколков попали в легковые автомобили.

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, погиб человек
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, погиб человек

Ранее Life.ru рассказал, что в Белгородской области также 17 сентября пострадали сразу две женщины. Сотрудницы правительства региона получили ранения в результате удара ВСУ по административному зданию. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar