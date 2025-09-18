Женщина пострадала при атаке ВСУ на предприятие под Белгородом
Гладков: Женщина получила травму в результате удара ВСУ по селу Никольское
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Жительница Белгородской области получила минно-взрывную травму и баротравму в результате удара ВСУ по административному зданию предприятия в селе Никольское. Женщина самостоятельно смогла обратиться за помощью, погибших нет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Проходившая рядом женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Лечение пострадавшая продолжит в стационаре», — говорится в сообщении.
В результате детонации на объекте были повреждены остекление и фасад. Несколько осколков попали в легковые автомобили.
Ранее Life.ru рассказал, что в Белгородской области также 17 сентября пострадали сразу две женщины. Сотрудницы правительства региона получили ранения в результате удара ВСУ по административному зданию. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.