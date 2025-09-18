Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 00:45

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, погиб человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В городе Шебекино автомобиль подвергся атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате происшествия погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

По словам Гладкова, брат погибшего, находившийся рядом, получил тяжёлую минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания первой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнём.

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Ранее ВСУ атаковали дронами храм Димитрия Солунского в посёлке Брилевка Херсонской области. В результате атаки было повреждено здание церкви, однако никто из граждан не пострадал. Глава Алёшкинского округа Руслан Хоменко назвал происходящее «геноцидом в отношении мирного населения русской Херсонщины».

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar