Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

«От ударов повреждены кровля и остекление. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова.

А ранее дрон ВСУ атаковал служебную «Газель» под Белгородом, пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек. Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского района.