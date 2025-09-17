Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области. Кадры с места публикует глава региона Вячеслав Гладков.
«От ударов повреждены кровля и остекление. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова.
А ранее дрон ВСУ атаковал служебную «Газель» под Белгородом, пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек. Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского района.