17 сентября, 11:16

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области. Кадры с места публикует глава региона Вячеслав Гладков.

«От ударов повреждены кровля и остекление. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении Гладкова.

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть раненые

А ранее дрон ВСУ атаковал служебную «Газель» под Белгородом, пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек. Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского района.

