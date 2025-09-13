Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть раненые

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина и женщина с предварительным диагнозом «баротравма» были доставлены бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 для дальнейшего обследования. Глава региона вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым лично проинспектировали повреждённые квартиры, где в результате детонации были разрушены окна, внутренняя отделка и фасад.

Гладков уточнил, что уже начаты работы по поквартирному обходу, замеру окон и их временной защите с помощью плёнки. Он пообещал, что в понедельник будет произведена оплата работ подрядчику, занимающемуся восстановлением повреждённого жилья.