13 сентября, 11:57

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть раненые

Двое мирных жителей пострадали при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде

Последствия атаки. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина и женщина с предварительным диагнозом «баротравма» были доставлены бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 для дальнейшего обследования. Глава региона вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым лично проинспектировали повреждённые квартиры, где в результате детонации были разрушены окна, внутренняя отделка и фасад.

Гладков уточнил, что уже начаты работы по поквартирному обходу, замеру окон и их временной защите с помощью плёнки. Он пообещал, что в понедельник будет произведена оплата работ подрядчику, занимающемуся восстановлением повреждённого жилья.

Три человека ранены при взрыве дрона ВСУ рядом с автобусом в Белгороде
Ранее Вячеслав Гладков информировал, что Белгород подвергается массовым ударам украинских дронов уже четвёртый день. Сегодня от удара беспилотника пострадала 20-летняя девушка, осколки посекли ей ноги и грудь, пострадавшая госпитализирована.

