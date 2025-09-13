20-летняя девушка попала под удар дрона ВСУ в Белгороде

Украинская армия ударила беспилотниками по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате атаки есть одна пострадавшая. Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, массированная атака ВСУ на Белгород продолжается четыре дня.

Пострадали от дрона машины. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу», — уточнил Гладков информацию о пострадавшей.

Повреждён дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Также в Белгороде повреждён фасад многоэтажки, посечены осколками пять машин, а в посёлке Комсомольский дрон повредил остекление частного дома.