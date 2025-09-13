20-летняя девушка попала под удар дрона ВСУ в Белгороде
Губернатор Гладков: Массированная атака ВСУ на Белгород продолжается четыре дня
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинская армия ударила беспилотниками по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате атаки есть одна пострадавшая. Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, массированная атака ВСУ на Белгород продолжается четыре дня.
Пострадали от дрона машины. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу», — уточнил Гладков информацию о пострадавшей.
Повреждён дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Также в Белгороде повреждён фасад многоэтажки, посечены осколками пять машин, а в посёлке Комсомольский дрон повредил остекление частного дома.
Накануне Гладков сообщил, что украинские военнослужащие при помощи дронов вновь атаковали Шебекинский округ Белгородской области, вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, водитель получил ранения.