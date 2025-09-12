Украинский дрон подбил грузовик под Белгородом, ранен водитель

Украинские военнослужащие при помощи дронов вновь атаковали Шебекинский округ Белгородской области, вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, водитель получил ранения. О случившемся сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил чиновник.

Ранее Гладков также сообщил, что мужчина погиб в результате взрыва дрона в Белгородской области. Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию пострадали девочка и пятеро взрослых.