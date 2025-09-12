Мужчина получил баротравму и ранение руки при налёте БПЛА на белгородское село

Украинские военные атаковали посёлок Пролетарский Белгородской области при помощи беспилотника, в результате детонации снаряда пострадал один человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — уточнил он.