12 сентября, 17:18

Мужчина получил баротравму и ранение руки при налёте БПЛА на белгородское село

Гладков: Мирный житель пострадал в результате удара дрона в Белгородской области

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные атаковали посёлок Пролетарский Белгородской области при помощи беспилотника, в результате детонации снаряда пострадал один человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — уточнил он.

Накануне сообщалось, что мужчина погиб в результате взрыва дрона в Белгородской области. Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию пострадали девочка и пятеро взрослых.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
