Три человека ранены при взрыве дрона ВСУ рядом с автобусом в Белгороде

В результате удара дронов ВСУ на пассажирский автобус в Белгороде пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю. О произошедшем в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое. 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ещё двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — написал он.

Глава региона также добавил, что второй дрон атаковал объект социальной инфраструктуры, где было повреждено фасадная часть здания. На месте происшествия работают оперативные службы, а информация о последствиях нападения уточняется.