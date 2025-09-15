Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 15:11

Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anelo

Украинский дрон атаковал служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района. Об инциденте сообщает у себя в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек.

У четверых человек, по информации Гладкова, врачи обнаружили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии, а само транспортное средство было полностью уничтожено огнём.

А ранее в понедельник сообщалось, что атака украинских беспилотников унесла жизни двух мирных жительниц села Головчино Белгородской области.

Три человека ранены при взрыве дрона ВСУ рядом с автобусом в Белгороде
Три человека ранены при взрыве дрона ВСУ рядом с автобусом в Белгороде
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar