Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Украинский дрон атаковал служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района. Об инциденте сообщает у себя в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек.

У четверых человек, по информации Гладкова, врачи обнаружили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии, а само транспортное средство было полностью уничтожено огнём.