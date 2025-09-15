Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anelo
Украинский дрон атаковал служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района. Об инциденте сообщает у себя в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали водитель и пассажиры — всего восемь человек.
У четверых человек, по информации Гладкова, врачи обнаружили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии, а само транспортное средство было полностью уничтожено огнём.
А ранее в понедельник сообщалось, что атака украинских беспилотников унесла жизни двух мирных жительниц села Головчино Белгородской области.