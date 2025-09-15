Гладков: Под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибли две женщины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Атака украинских беспилотников унесла жизни двух мирных жительниц села Головчино Белгородской области. Одну из женщин доставили в реанимацию, но спасти её не удалось. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.
Кроме того, в селе были ранены три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Белгорода. Также были повреждены две машины, одна из которых полностью уничтожена огнём.
Ранее сообщалось, что над Россией было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они пытались атаковать Белгородскую область.