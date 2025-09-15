Владимир Путин
15 сентября, 09:17

Гладков: Под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибли две женщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Атака украинских беспилотников унесла жизни двух мирных жительниц села Головчино Белгородской области. Одну из женщин доставили в реанимацию, но спасти её не удалось. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Кроме того, в селе были ранены три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Белгорода. Также были повреждены две машины, одна из которых полностью уничтожена огнём.

Гладков: ВСУ атаковали дроном жилой дом в белгородском Шебекине
Гладков: ВСУ атаковали дроном жилой дом в белгородском Шебекине

Ранее сообщалось, что над Россией было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они пытались атаковать Белгородскую область.

Полина Никифорова
