Гладков: Под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибли две женщины

Атака украинских беспилотников унесла жизни двух мирных жительниц села Головчино Белгородской области. Одну из женщин доставили в реанимацию, но спасти её не удалось. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Кроме того, в селе были ранены три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Белгорода. Также были повреждены две машины, одна из которых полностью уничтожена огнём.