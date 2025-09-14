Гладков: ВСУ атаковали дроном жилой дом в белгородском Шебекине

В Шебекине Белгородской области украинские военные при помощи беспилотника ударили по жилой многоэтажке, в результате ЧП никто не пострадал, но верхня часть здания получила повреждения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

От дрона в Шебекино пострадал дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

От дрона в Шебекино пострадал дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление двух квартир. Осколками посечена одна машина. Второй FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — транспортное средство повреждено», — уточнил чиновник.