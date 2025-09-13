Дрон ВСУ попытался атаковать промпредприятие в Пермском крае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AKOM.P
Промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершён прилёт вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. По его словам, жизни и безопасности жителей близлежащих территорий ничто не угрожает. При этом Махонин обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от публикаций в Интернете любых фотографий и видео с последствиями атаки дрона.
Ранее губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков информировал, что город подвергается массовым ударам украинских дронов уже четвёртый день. Вследствие атаки 20-летняя девушка получила ранения. Многочисленные осколки поразили её грудную клетку и ноги. Медики оперативно госпитализировали пострадавшую для оказания необходимой помощи.