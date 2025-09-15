Единый день голосования
15 сентября, 04:42

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Все воздушные цели были нейтрализованы над территорией Белгородской области.

А в ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей нейтрализовано над Брянской областью (30 единиц), Республикой Крым (15) и Смоленской областью (12).

