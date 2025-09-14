Единый день голосования
14 сентября, 04:32

Силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников за прошедшую ночь

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

За ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом свидетельствуют данные Минобороны.

Наибольшее количество целей нейтрализовано над Брянской областью (30 единиц), Республикой Крым (15) и Смоленской областью (12). Над Калужской областью сбито 10 БПЛА, над Новгородской — пять, над акваторией Азовского моря — три. По одной цели уничтожено над Ленинградской, Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

А в ночь на 13 сентября средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Наибольшее количество целей нейтрализовано над Ростовской (15 единиц) областью.

Артём Гапоненко
