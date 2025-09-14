В Ленобласти потушили пожар на заводе КИНЕФ, вызванный падением сбитого БПЛА

В районе города Кириши Ленинградской области силами ПВО уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории завода КИНЕФ (Киришнефтеоргсинтез), которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.